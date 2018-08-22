22 августа. Mossovetinfo.ru – Для подключения семи новых станций Калининско-Солнцевской линии метрополитена, в субботу, 25 августа будет закрыто движение поездов на участке от станции «Шелепиха» до станции «Раменки», сообщает Единый транспортный портал Москвы.



На Калининско-Солнцевской линии планируется открыть новый участок, на котором будет расположено сразу 7 станций: «Мичуринский проспект», «Озёрная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Для их подключения к системе метрополитена необходимо временно закрыть действующий участок линии. Его решено закрыть в субботу, так как в этот день количество пассажиров на линии намного меньше.



Станция «Шелепиха» будет доступна только для поездок по Большой кольцевой линии и пересадок на МЦК, станция «Парк Победы» будет доступна только для поездок по Арбатско-Краснопресненской линии. Для удобства пассажиров на время закрытия участка «Шелепиха» - «Раменки» будут запущены компенсационные автобусные маршруты КМ с остановками возле закрытых станций.



В штатном режиме участок Калининско-Солнцевской линии «Шелепиха» - «Раменки» будет открыт в 05:30 утра в воскресенье, 26 августа.