22 августа. Mossovetinfo.ru – Для подключения семи новых станций Калининско-Солнцевской линии метрополитена, в субботу, 25 августа будет закрыто движение поездов на участке от станции «Шелепиха» до станции «Раменки», сообщает Единый транспортный портал Москвы.
На Калининско-Солнцевской линии планируется открыть новый участок, на котором будет расположено сразу 7 станций: «Мичуринский проспект», «Озёрная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Для их подключения к системе метрополитена необходимо временно закрыть действующий участок линии. Его решено закрыть в субботу, так как в этот день количество пассажиров на линии намного меньше.
Станция «Шелепиха» будет доступна только для поездок по Большой кольцевой линии и пересадок на МЦК, станция «Парк Победы» будет доступна только для поездок по Арбатско-Краснопресненской линии. Для удобства пассажиров на время закрытия участка «Шелепиха» - «Раменки» будут запущены компенсационные автобусные маршруты КМ с остановками возле закрытых станций.
В штатном режиме участок Калининско-Солнцевской линии «Шелепиха» - «Раменки» будет открыт в 05:30 утра в воскресенье, 26 августа.
17:58 В мире Путин назвал санкции США против России бессмысленными и контрпродуктивными
17:04 Город (Москва и область) Участок желтой ветки закроют 26 августа для подключения 7 новых станций
16:30 Город (Москва и область) Первый дом по программе реновации снесли в Москве
16:07 Общество Москва вошла в число лидеров по исполнению программы капремонта
15:01 Город (Москва и область) СК начал проверку по факту массового отравления рабочих на стройке в Москве
10:35 Город (Москва и область) Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ запускает светотехническое шоу «История Москвы»
16:59 Город (Москва и область) Рыбу из московских водоемов есть нельзя - Кульбачевский
15:59 Город (Москва и область) На станции метро «Беломорская» начался монтаж оборудования и внутренних систем
21:43 Город (Москва и область) Где в Москве можно сделать прививку от гриппа
17:18 Город (Москва и область) Открыт участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе