26 декабря. Mossovetinfo.ru – Председатель СК РФ поручил передать расследование уголовного дела о ДТП с автобусом в районе станции «Славянский бульвар» в центральный аппарат ведомства, сообщается на официальном сайте СК РФ.



Как сообщается, к расследованию будут подключены наиболее квалифицированные следователи и следователи-криминалисты, имеющие опыт подобных расследований.



В понедельник рейсовый автобус въехал в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар». В результате аварии 4 человека погибли, 15 получили травмы. ГСУ СК РФ по городу Москве возбудил по данному факту уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».