Университетскую площадь закрыли для проезда в рамках подготовки к ЧМ-2018

16 мая. Mossovetinfo.ru – Университетскую площадь в Москве закрыли для проезда до 15 июля – завершения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Кроме того, закрыт участок Университетского проспекта от Менделеевской улицы до улицы Лебедева. Улицы перекрыли в связи с проведением работ по подготовке временной инфраструктуры фестиваля болельщиков на Воробьевых горах.



