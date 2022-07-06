Упрощен порядок предоставления торговых мест на межрегиональных ярмарках в Москве

6 июля. Mossovetinfo.ru - Постановление предусматривает, что в 2022-2023 году - при наличии свободных мест - любые организации, индивидуальные предприниматели и граждане (в том числе главы крестьянских (фермерских) хозяйств, ведущие личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством) получат возможность реализовать свою продукцию на межрегиональных ярмарках в день обращения.



Определен порядок для получения торгового места на один день.



Круглогодичные ярмарки открыты со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00.