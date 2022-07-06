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Город (Москва и область)     06.07.2022 11:41

Упрощен порядок предоставления торговых мест на межрегиональных ярмарках в Москве

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Теги:  ярмарки  Москва 

6 июля. Mossovetinfo.ru - Постановление предусматривает, что в 2022-2023 году - при наличии свободных мест - любые организации, индивидуальные предприниматели и граждане (в том числе главы крестьянских (фермерских) хозяйств, ведущие личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством) получат возможность реализовать свою продукцию на межрегиональных ярмарках в день обращения.

Определен порядок для получения торгового места на один день.

Круглогодичные ярмарки открыты со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00.

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Карта места

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Теги: 
ярмарки  Москва 

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