Урны на двух избирательных участках в Москве опечатаны из-за нарушений

18 марта. Mossovetinfo.ru - Урны на двух избирательных участках в Москве опечатаны, бюллетени из этих урн не будут учитываться при подсчете голосов. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.



Речь идет об участках 1204 (район Преображенское) и 1353 (Кузьминки), где избиратели опустили в урны по два бюллетеня.



Горбунов отметил, что «был вопрос по участку №1204. В руках было два бюллетеня, которые опустил избиратель», - сказал Горбунов.



«Принято решение опечатать урны и при подведении итогов все бюллетени этой урны будут признаны недействительными», - сказал Горбунов.



Ранее председатель ЦИК Элла Панфилова, комментируя ситуацию на участке 1204 в Москве, сказала, что «Даже один голос важен!».



Выборы президента России проходят 18 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.