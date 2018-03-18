Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     18.03.2018 16:52

Урны на двух избирательных участках в Москве опечатаны из-за нарушений

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  выборы  выборы президента России  выборы 2018  Москва  нарушения на выборах 

18 марта. Mossovetinfo.ru - Урны на двух избирательных участках в Москве опечатаны, бюллетени из этих урн не будут учитываться при подсчете голосов. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Речь идет об участках 1204 (район Преображенское) и 1353 (Кузьминки), где избиратели опустили в урны по два бюллетеня.

Горбунов отметил, что «был вопрос по участку №1204. В руках было два бюллетеня, которые опустил избиратель», - сказал Горбунов. 

«Принято решение опечатать урны и при подведении итогов все бюллетени этой урны будут признаны недействительными», - сказал Горбунов.

Ранее председатель ЦИК Элла Панфилова, комментируя ситуацию на участке 1204 в Москве, сказала, что «Даже один голос важен!». 

Выборы президента России проходят 18 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
выборы  выборы президента России  выборы 2018  Москва  нарушения на выборах 

Возврат к списку

Лента новостей

17:52 Происшествия Три машины столкнулись на Кутузовском проспекте: 1 человек погиб, 6 пострадали

17:19 Другое Курс криптовалют падает на новостях о запрете рекламы Facebook, Google и Twitter

16:52 Город (Москва и область) Урны на двух избирательных участках в Москве опечатаны из-за нарушений

16:18 Город (Москва и область) Явка на выборах президента в Москве превысила 40 процентов

15:17 Происшествия Мособлизбирком: в Люберцах отстранен председатель комиссии, учавствовавший во вбросе

Актуальные материалы

10:05 Другое На Паралимпиаде в Пхёнчхане российская сборная заняла второе место

11:49 В мире МИД России объявило персоной нон-грата 23 британских дипломата

12:15 В России Перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию

10:39 Город (Москва и область) ФАС намерена возбудить дела против аэропортов Москвы из-за такси

08:20 Город (Москва и область) Власти Москвы пока не будут предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации

16:22 В мире Великобритания высылает 23 российских дипломата - Мэй

14:48 Город (Москва и область) Более 1,3 тысячи отелей Москвы прошли сертификацию в рамках подготовки к ЧМ-2018

10:20 Власть «Дачная амнистия» продлена еще на два года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru