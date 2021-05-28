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Город (Москва и область)     28.05.2021 14:48

Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве остается высоким - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19 

28 мая. Mossovetinfo.ru — Уровень заболевамости коронавирусом в Москве остается высоким, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что в целом ситуация стабилизировалась и такого роста заболеваемости как раньше уже нет.

Кроме того, за последнюю неделю в Москве снизились цифры и по количеству выявленных больных с коронавирусом, и по числу госпитализированных.

«Но сам уровень все равно остается достаточно высоким, поэтому надо прививаться», - заявил Собянин.

Ранее мэр Москвы заявил, что несмотря на то, что в Москве созданы все условия для вакцинации, по ее темпам Москва отстает от любого другого города Европы, а по проценту вакцинировавшихся жителей, некоторые города Европы превосходят Москву в разы.

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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19 

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