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Город (Москва и область)     24.06.2023 07:46

Усилены меры безопасности в Москве и Московской области и ряде регионов России

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Теги:  безопасность  антитеррор  мятеж  уголовное дело  Пригожин  Генпрокуратура  Москва  Московская область  Собянин  Воробьев 

24 июня — Mossovetinfo.ru — В связи с проведением антитеррористических мероприятий в Москве и в Московской области усилены меры безопасности, — сообщили в своих Telegram-каналах мэр столицы и губернатор Подмосковья.

«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин также сообщил, что возможно ограничение проведения массовых мероприятий.

«В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия», — написал губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале..

В Московской области возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим по возможности нужно воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь, за пределы региона, — также сообщил Андрей Воробьев.

В Ростовской области губернатор Василий Голубев призвал жителей Ростова-на-Дону воздержаться от поездок в центр города. «В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.

Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет», — сообщила 24 июня, в субботу, после полуночи, Генеральная прокуратура Российской Федерации на своем официальном сайте.

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Теги: 
безопасность  антитеррор  мятеж  уголовное дело  Пригожин  Генпрокуратура  Москва  Московская область  Собянин  Воробьев 

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