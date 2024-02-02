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Город (Москва и область)     06.02.2024 07:04

Услугами и сервисами приложения "Моя Москва" воспользовались около 80 млн раз - Собянин

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Теги:  Москва  сервисы  Моя Москва  Собянин 

6 февраля — Mossovetinfo.ru — Услугами и сервисами приложения "Моя Москва" воспользовались около 80 млн раз за 5 лет, приложение уже установили больше 6 миллионов горожан, из них 1,5 миллиона — в 2023 году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Ежемесячно сервисами приложения "Моя Москва" порядка миллиона жителей выбирают для:
— записи к врачу,
— оплаты счетов,
— передачи показаний счётчиков,
— участия в благотворительности,
— просмотра оценок и домашних заданий детей в школе,
— записи питомцев к ветеринару и многого другого.

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Карта места

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Теги: 
Москва  сервисы  Моя Москва  Собянин 

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