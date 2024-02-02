Услугами и сервисами приложения "Моя Москва" воспользовались около 80 млн раз - Собянин

6 февраля — Mossovetinfo.ru — Услугами и сервисами приложения "Моя Москва" воспользовались около 80 млн раз за 5 лет, приложение уже установили больше 6 миллионов горожан, из них 1,5 миллиона — в 2023 году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.



Ежемесячно сервисами приложения "Моя Москва" порядка миллиона жителей выбирают для:

— записи к врачу,

— оплаты счетов,

— передачи показаний счётчиков,

— участия в благотворительности,

— просмотра оценок и домашних заданий детей в школе,

— записи питомцев к ветеринару и многого другого.