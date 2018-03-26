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Город (Москва и область)     26.03.2018 15:27

Утечку фильтрата на полигоне «Ядрово» обещают устранить за 5-7 дней

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Теги:  Ядрово  мусорный полигон  Волоколамск  Московская область  Подмосковье 

26 марта. Mossovetinfo.ru – Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Московского области Андрей Вихарев сообщил, что протечка фильтрата с полигона «Ядрово» будет устранена за пять-семь дней.

Жители долгое время жаловались на неприятный запах на полигоне. На прошлой неделе на полигоне произошел выброс свалочного газа, после чего к врачам обратились несколько десятков детей.


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Карта места

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Теги: 
Ядрово  мусорный полигон  Волоколамск  Московская область  Подмосковье 

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