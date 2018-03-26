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Город (Москва и область)
26.03.2018, 15:27
Утечку фильтрата на полигоне «Ядрово» обещают устранить за 5-7 дней
26 марта. Mossovetinfo.ru – Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Московского области Андрей Вихарев сообщил, что протечка фильтрата с полигона «Ядрово» будет устранена за пять-семь д...
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Город (Москва и область)
26.03.2018, 13:41
Сроки проектирования и строительства объектов в рамках программы реновации сокращены на 10 месяцев
26 марта. Mossovetinfo.ru – Сроки проектирования и строительства объектов в рамках программы реновации сокращены на 10 месяцев. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики ...
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Город (Москва и область)
26.03.2018, 13:27
Поликлинику для детей и взрослых построят на севере Москвы к 2020 году
26 марта. Mossovetinfo.ru – Поликлинику для детей и взрослых построят на севере Москвы к 2020 году. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса столицы. Детско-взрослую поликлинику на 750 пос...