26 марта. Mossovetinfo.ru – Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Московского области Андрей Вихарев сообщил, что протечка фильтрата с полигона «Ядрово» будет устранена за пять-семь дней.



Жители долгое время жаловались на неприятный запах на полигоне. На прошлой неделе на полигоне произошел выброс свалочного газа, после чего к врачам обратились несколько десятков детей.