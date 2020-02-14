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Город (Москва и область)     14.02.2020 12:08

Утвержден план продления Северо-Восточной хорды за МКАД

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Теги:  строительство  дороги  Северо-Восточная хорда  СВХ 

14 февраля. Mossovetinfo.ru – Согласован проект продления Северо-Восточной хорды за МКАД, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Хорда будет продлена от пересечения Косинского шоссе с Покровской улицей до границ Московской области и пройдет через районы Косино-Ухтомский и Некрасовка.

Помимо строительства основного хода хорды, будут построены боковые проезды, три пешеходных перехода, а на пересечении с Проектируемым проездом 6656а построят путепровод.

Продлевать хорду будут в несколько этапов. На первом этапе будет построен участок основного хода от Покровской улицы до примыкания к Зенинскому шоссе. В дальнейшем это позволит соединить хорду с будущей магистралью Москва – Нижний Новгород – Казань.


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Карта места

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Теги: 
строительство  дороги  Северо-Восточная хорда  СВХ 

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