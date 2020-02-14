14 февраля. Mossovetinfo.ru – Согласован проект продления Северо-Восточной хорды за МКАД, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.



Хорда будет продлена от пересечения Косинского шоссе с Покровской улицей до границ Московской области и пройдет через районы Косино-Ухтомский и Некрасовка.



Помимо строительства основного хода хорды, будут построены боковые проезды, три пешеходных перехода, а на пересечении с Проектируемым проездом 6656а построят путепровод.



Продлевать хорду будут в несколько этапов. На первом этапе будет построен участок основного хода от Покровской улицы до примыкания к Зенинскому шоссе. В дальнейшем это позволит соединить хорду с будущей магистралью Москва – Нижний Новгород – Казань.