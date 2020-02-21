21 февраля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки квартала по программе реновации жилья, который планируется построить на территории 24-го микрорайона Свиблово, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Проект предусматривает снос 13 домов общей площадью 50 тысяч квадратных метров и строительство вместо них многоквартирных домов общей площадью около 200 квадратных метров. Кроме того, будут снесены нежилые помещения площадью в 3,5 тысячи квадратных метра и строительство вместо них нежилых объектов общей площадью в 26 тысяч квадратных метров.



Также проект предусматривает строительство внутриквартальных проездов, реконструкцию прилегающих улиц, создание парковочных мест. Помимо этого, в новом квартале будут построены школа, детский сад, поликлиника и спортивный центр.