2 апреля. Mossovetinfo.ru – Президиум правительства Москвы утвердил проект реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей.



В рамках реконструкции планируется отделить поток основного хода МКАД от поворотного движения. Существующая развязка «клеверный лист» будет заменена развязкой с направленными съездами. В рамках реконструкции будут построены путепроводы, тоннели и съезды. Кроме того, будет реконструирован участок МКАД с 25-го по 32-й километр.



Проект реконструкции был разработан с учетом перспективного развития территории. В 2018 году проект был одобрен на публичных слушаниях жителями районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.