12 ноября. Mossovetinfo.ru – Десять новых стартовых площадок для строительства домов по программе реновации утверждено в Москве, сообщается на официальном сайте стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Марата Хуснуллина.
По словам Хуснуллина, на новых стартовых площадках можно построить около 2 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит обеспечить волновое переселение в рамках программы реновации примерно из 21 дома. Они смогут получить новые квартиры после 2022 года. Всего за счет новых площадок можно будет переселить около 5 тысяч человек.
По две стартовые площадки утверждено в Северо-Восточном административном округе (обе в проезде Дежнева), в Южном административном округе (на Судостроительной улице и Пролетарском проспекте), и в Западном административном округе (на улицах Лобачевского и Кастанаевской). По одной площадке утверждено в Центральном административном округе (Посланников переулок), Восточном административном округе (Краснобогатырская улица), Юго-Западном административном округе (Новочеремушкинская улица) и в ТиНАО (город Московский).
16:25 Город (Москва и область) ЦОДД предупредил о гололедице на дорогах в ночь на 13 декабря
16:18 Происшествия Беспилотный автомобиль «Яндекса» врезался в легковушку на западе Москвы
15:59 Город (Москва и область) Утверждено еще 10 стартовых площадок для программы реновации
14:40 Город (Москва и область) Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 12 и 13 ноября из-за тумана
14:28 Происшествия Дело группы квартирных мошенников, завладевших 23 квартирами в Москве, передано в суд
08:54 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали, как город помогает приемным семьям
08:33 Город (Москва и область) В «Активном гражданине» стартовало голосование, посвященное развитию велопроката
16:25 Город (Москва и область) Энергозатраты в домах по реновации будут на 60% ниже, чем в пятиэтажках - Хуснуллин
16:05 Город (Москва и область) Экс-мэра Истры Вихарева задержали по делу о хищении в особо крупном размере
13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября