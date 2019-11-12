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Город (Москва и область)     12.11.2019 15:59

Утверждено еще 10 стартовых площадок для программы реновации

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Теги:  программа реновации жилья  стартовые площадки  программа реновации  строительство  реновация жилья  жилье 

12 ноября. Mossovetinfo.ru – Десять новых стартовых площадок для строительства домов по программе реновации утверждено в Москве, сообщается на официальном сайте стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Марата Хуснуллина.

По словам Хуснуллина, на новых стартовых площадках можно построить около 2 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит обеспечить волновое переселение в рамках программы реновации примерно из 21 дома. Они смогут получить новые квартиры после 2022 года. Всего за счет новых площадок можно будет переселить около 5 тысяч человек.

По две стартовые площадки утверждено в Северо-Восточном административном округе (обе в проезде Дежнева), в Южном административном округе (на Судостроительной улице и Пролетарском проспекте), и в Западном административном округе (на улицах Лобачевского и Кастанаевской). По одной площадке утверждено в Центральном административном округе (Посланников переулок), Восточном административном округе (Краснобогатырская улица), Юго-Западном административном округе (Новочеремушкинская улица) и в ТиНАО (город Московский).


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Теги: 
программа реновации жилья  стартовые площадки  программа реновации  строительство  реновация жилья  жилье 

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