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Город (Москва и область)     27.11.2019 13:14

Утверждены проекты строительства четырех домов по реновации в районе Академический

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Теги:  программа реновации жилья  Академический  программа реновации  Москомэкспертиза  реновация жилья  строительство 

27 ноября. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза утвердила проекты строительства четырех домом по программе реновации жилья в районе Академический, сообщает пресс-служба ведомства.

Четыре дома с подземными автостоянками будут построены на Новочеремушкинской улице. В общей сложности в четырех домах будет 577 квартир: 93 однокомнатных, 396 двухкомнатных и 88 трехкомнатных.

Проект строительства предусматривает благоустройство прилегающей территории, там будут обустроены плоскостные парковки, внутриквартальные проезды, тротуары и пешеходные зоны, а также детские и спортивные площадки и места для отдыха. Возле домов установят лавочки и системы освещения, разобьют газоны и цветники, высадят деревья.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Академический  программа реновации  Москомэкспертиза  реновация жилья  строительство 

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