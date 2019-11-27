27 ноября. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза утвердила проекты строительства четырех домом по программе реновации жилья в районе Академический, сообщает пресс-служба ведомства.
Четыре дома с подземными автостоянками будут построены на Новочеремушкинской улице. В общей сложности в четырех домах будет 577 квартир: 93 однокомнатных, 396 двухкомнатных и 88 трехкомнатных.
Проект строительства предусматривает благоустройство прилегающей территории, там будут обустроены плоскостные парковки, внутриквартальные проезды, тротуары и пешеходные зоны, а также детские и спортивные площадки и места для отдыха. Возле домов установят лавочки и системы освещения, разобьют газоны и цветники, высадят деревья.
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