6 апреля. Mossovetinfo.ru – Общее число выздоровевших от корнавируса в Москве достигло 206 человек, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



По словам Раковой, за прошедшие выходные в Москве после излечения от коронавируса были выписаны из больниц 12 человек.



Заммэра отметила, что после излечения проводятся специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие коронавируса в организме. У всех выписанных повторные тесты показали отрицательный результат.