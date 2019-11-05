5 ноября. Mossovetinfo.ru – Еще 155 специалистов получили статус «Московский врач», теперь количество медиков со статусом «Московский врач» достигло 860 человек, сообщается на портале mos.ru.
Врачи, которые получили статус, работают по 20 направлениям, таким как «Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Инфекционные болезни», «Детская хирургия», «Кардиология», «Педиатрия», «Скорая медицинская помощь» и другим.
Статус «московский врач» могут получить специалисты 27 медицинских специальностей. Получение статуса позволяет врачам получить надбавку к зарплате в 15 тысяч рублей ежемесячно. Статус присваивается на 5 лет, после этого его необходимо подтверждать.
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