16 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Северный дублер Кутузовского проспекта (СДКП), представляющий собой шестиполосную магистраль без светофоров протяженностью в 11 км, могут начать строить в 2019 году, после освобождения земельных участков, необходимых для строительства. Об этом ИА «Моссовет» сообщила пресс-служба Городского агентства управления инвестициями (ГБУ «ГАУИ) со ссылкой на слова, которые произнес директор агентства Леонид Кострома 16 февраля на Инвестиционном форуме в Сочи.«В настоящее время проектная документация по СДКП проходит экспертизу. В этом году планируется закончить выделение концессионеру необходимых земельных участков для строительства, освободить территорию от существующих строений. После чего инвестор сможет начать строить автомобильную дорогу», – сообщил Леонид Кострома в рамках сессии «Москва: меняя привычный образ. Инфраструктура и инвестиции».Северный дублер Кутузовского проспекта - первая автодорожная концессия Москвы, представляющего собой шестиполосную магистраль без светофоров протяженностью в 11 км.