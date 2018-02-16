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Город (Москва и область)     16.02.2018 16:51

В 2018 году планируется освободить земельные участки для строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

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Теги:  Москва  Северный дублер Кутузовского проспекта 

16 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Северный дублер Кутузовского проспекта (СДКП), представляющий собой шестиполосную магистраль без светофоров протяженностью в 11 км, могут начать строить в 2019 году, после освобождения земельных участков, необходимых для строительства. Об этом ИА «Моссовет» сообщила пресс-служба Городского агентства управления инвестициями (ГБУ «ГАУИ) со ссылкой на слова, которые произнес директор агентства Леонид Кострома 16 февраля на Инвестиционном форуме в Сочи.

«В настоящее время проектная документация по СДКП проходит экспертизу. В этом году планируется закончить выделение концессионеру необходимых земельных участков для строительства, освободить территорию от существующих строений. После чего инвестор сможет начать строить автомобильную дорогу», – сообщил Леонид Кострома в рамках сессии «Москва: меняя привычный образ. Инфраструктура и инвестиции».

Северный дублер Кутузовского проспекта - первая автодорожная концессия Москвы, представляющего собой шестиполосную магистраль без светофоров протяженностью в 11 км.


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Теги: 
Москва  Северный дублер Кутузовского проспекта 

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