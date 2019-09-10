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Город (Москва и область)     10.09.2019 15:02

В 2019 году фестиваль «Круг света» пройдет на 9 площадках

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Теги:  фестивали  Круг света  площадки 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – В 2019 году Московский международный фестиваль «Круг света» пройдет на 9 площадках, среди которых ряд будет использоваться впервые, сообщает РИА Новости.

Среди новых площадок фестиваля Политехнический музей, парк «Останкино» и проспект Академика Сахарова.

Также фестивальными площадками снова станут Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник «Коломенское», концертный зал «Arbat Hal», центр Digital October.

Фестиваль «Круг света» пройдет с 20 по 24 сентября.


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Карта места

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Теги: 
фестивали  Круг света  площадки 

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