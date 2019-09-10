9 сентября. Mossovetinfo.ru – В 2019 году Московский международный фестиваль «Круг света» пройдет на 9 площадках, среди которых ряд будет использоваться впервые, сообщает РИА Новости.



Среди новых площадок фестиваля Политехнический музей, парк «Останкино» и проспект Академика Сахарова.



Также фестивальными площадками снова станут Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник «Коломенское», концертный зал «Arbat Hal», центр Digital October.



Фестиваль «Круг света» пройдет с 20 по 24 сентября.