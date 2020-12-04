4 декабря. Mossovetinfo.ru - Москвичи в 2020 году выкупили у города в два раза больше участков под индивидуальное жилищное строительство, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.



Как сообщил глава департамента Владимир Ефимов, с начала года под ИЖС москвичи выкупили 38 земельных участков общей площадью 3,3 гектара.



Ефимов напомнил, что с апреля 2020 года в Москве действует норма, позволяющая выкупать землю под индивидуальными домами со скидкой. Земля обходится в 40% от кадарстровой стоимости.



В результате за 8 месяцев было выкуплено 30 участков со скидкой. Общая площадь выкупленных со скидкой участков составила 2,7 гектара. Выкупленные участки обошлись москвичам в 46,4 миллиона рублей, а экономия составила 69,6 миллиона рублей.



Льгота доступна только для физических лиц – собственников объектов недвижимости, расположенных на участках с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства во всех округах столицы.