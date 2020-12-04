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Город (Москва и область)     04.12.2020 14:00

В 2020 году москвичи купили у города вдвое больше участков под ИЖС, чем годом ранее

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Теги:  жилье  земельные участки  покупка  льготы 

4 декабря. Mossovetinfo.ru - Москвичи в 2020 году выкупили у города в два раза больше участков под индивидуальное жилищное строительство, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

Как сообщил глава департамента Владимир Ефимов, с начала года под ИЖС москвичи выкупили 38 земельных участков общей площадью 3,3 гектара.

Ефимов напомнил, что с апреля 2020 года в Москве действует норма, позволяющая выкупать землю под индивидуальными домами со скидкой. Земля обходится в 40% от кадарстровой стоимости.

В результате за 8 месяцев было выкуплено 30 участков со скидкой. Общая площадь выкупленных со скидкой участков составила 2,7 гектара. Выкупленные участки обошлись москвичам в 46,4 миллиона рублей, а экономия составила 69,6 миллиона рублей.

Льгота доступна только для физических лиц – собственников объектов недвижимости, расположенных на участках с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства во всех округах столицы.


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Теги: 
жилье  земельные участки  покупка  льготы 

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