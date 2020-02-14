14 февраля. Mossovetinfo.ru – Тренинги нового сезона проекта «Бизнес-уикенд» в 2020 году пройдут в 12 районах Москвы, сообщается на портале mos.ru.



В рамках проекта школьники и студенты знакомятся с основами предпринимательства, выбирают свое дело и получают необходимые знания и навыки.



«Мы стараемся способствовать предпринимательской грамотности и поддерживать молодых бизнесменов. На это и направлен «Бизнес-уик-энд». В первом полугодии пройдут вводные тренинги в 12 районах Москвы. Затем будут организованы четыре углубленных семинара по поиску бизнес-ниши», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



По словам Сергуниной, самые заинтересованные участники смогут принять участие в так называемом преакселераторе, где у них будет возможность подробно разобрать свои бизнес-идеи.



Нововведение с проведением районных тренингов связано с большим количеством желающих принять участие в проекте. Кроме того, данный формат позволит подробнее разобрать территориальные особенности бизнеса в конкретном районе.



Первые тренинги состоятся 15 и 22 февраля. После того, как пройдут районные тренинги, будут организованы занятия на общей площадке.