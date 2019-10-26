26 октября. Mossovetinfo.ru – Мотопатрули появятся в штате Центра организации дорожного движения в 2020 году, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.



Как сообщает пресс-служба, мотопатруль появится как пилотный проект, функции и задачи которого будут определены позднее.



Планируется, что мотопатрули смогут быстрее добираться до загруженных перекрестков, где необходима регулировка движения, и оказывать помощь водителям в центре Москвы в летнее время.



Для работы в мотопатруле будут специально отобраны водители, которые прошли дополнительное обучение в мотошколах.