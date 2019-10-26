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Город (Москва и область)     26.10.2019 13:57

В 2020 году в штате ЦОДД появится мотопатруль

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Теги:  ЦОДД  мотопатруль  мотоциклы 

26 октября. Mossovetinfo.ru – Мотопатрули появятся в штате Центра организации дорожного движения в 2020 году, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

Как сообщает пресс-служба, мотопатруль появится как пилотный проект, функции и задачи которого будут определены позднее.

Планируется, что мотопатрули смогут быстрее добираться до загруженных перекрестков, где необходима регулировка движения, и оказывать помощь водителям в центре Москвы в летнее время.

Для работы в мотопатруле будут специально отобраны водители, которые прошли дополнительное обучение в мотошколах.


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Теги: 
ЦОДД  мотопатруль  мотоциклы 

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