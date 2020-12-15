15 декабря. Mossovetinfo.ru - Строительство нового моста через старое русло Москвы-реки в южной части территории бывшего завода ЗИЛ начнется в начале 2021 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, протяженность моста составит 415 метров, а всего в районе строительства планируется построить более 3 километров дорог. Завершить строительство планируется за 2,5 года.



«Управление дорожно-мостового строительства» объявило конкурс на возведение моста.



Кроме того, в проектировании находятся еще 4 объекта, которые должны быть построены на территории ЗИЛа. Их должны построить до конца 2024 года.