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Город (Москва и область)     10.12.2020 16:39

В 2021 году планируется открыть 14 станций МЦД

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Теги:  МЦД  станции  открытие  строительство  реконструкция 

10 декабря. Mossovetinfo.ru - В 2021 году планируется открыть 14 станций МЦД, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.

По словам заммэра, планируется открыть 5 новых станций, и и завершить реконструкцию 9 существующих станций.

Бочкарев также напомнил, что с начала года в Москве открыто 14 станций МЦД, а до конца года планируется завершить реконструкцию станции «Подольск».


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Теги: 
МЦД  станции  открытие  строительство  реконструкция 

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