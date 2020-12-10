10 декабря. Mossovetinfo.ru - В 2021 году планируется открыть 14 станций МЦД, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.
По словам заммэра, планируется открыть 5 новых станций, и и завершить реконструкцию 9 существующих станций.
Бочкарев также напомнил, что с начала года в Москве открыто 14 станций МЦД, а до конца года планируется завершить реконструкцию станции «Подольск».
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