10 декабря. Mossovetinfo.ru - В 2021 году планируется открыть 14 станций МЦД, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.



По словам заммэра, планируется открыть 5 новых станций, и и завершить реконструкцию 9 существующих станций.



Бочкарев также напомнил, что с начала года в Москве открыто 14 станций МЦД, а до конца года планируется завершить реконструкцию станции «Подольск».