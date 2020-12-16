16 декабря. Mossovetinfo.ru - В рамках программы реновации жилья в 2021 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 70 домов, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.



Всего по программе реновации в Москве построено 82 дома, из них 30 - в текущем году. 62 дома передано под заселение. В настоящее время в стадии проектирования и строительства находится 280 домов.



Новое жилье по программе реновации уже получили 22,6 тысячи москвичей, еще 29 тысяч находятся в стадии переселения.