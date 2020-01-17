17 января. Mossovetinfo.ru – В аэропорту Шереметьево открылись для пассажиров первые комнаты для курения, сообщил журналистам директор аэропорта Михаил Василенко.



Закон, разрешающий открыть в аэропортах курительные комнаты для пассажиров, был принят Госдумой 12 декабря. Согласно закону, организация комнат для курения в аэропортах не является обязательной, данное решение предоставляется руководству каждого конкретного аэропорта. Комнаты для курения в аэропортах должны быть изолированными, оборудованными вентиляцией и расположены таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением из других помещений. 27 декабря закон подписал президент России Владимир Путин.



Всего в Шереметьево планируется открыть для пассажиров 14 комнат для курения.