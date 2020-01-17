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Город (Москва и область)
17.01.2020, 10:58
В аэропорту Шереметьево открыли первые помещения для курения
17 января. Mossovetinfo.ru – В аэропорту Шереметьево открылись для пассажиров первые комнаты для курения, сообщил журналистам директор аэропорта Михаил Василенко. Закон, разрешающий открыть ...
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Город (Москва и область)
17.01.2020, 10:29
Более 1,2 миллиона человек бесплатно посетили московские музеи в новогодние праздники
17 января. Mossovetinfo.ru – В дни новогодних праздников московские музеи бесплатно посетили 1 237 063 человека, сообщается на портале mos.ru. «Активность москвичей в этом году — самая высока...
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Город (Москва и область)
17.01.2020, 09:55
В Москве завершили ремонт пяти речных причалов
17 января. Mossovetinfo.ru – Ремонт пяти речных причалов в Центральном и Юго-Восточном округах завершили в Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. Ремонтные рабо...