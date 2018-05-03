В аэропорту "Шереметьево" открылся новый терминал

​1 мая. Mossovetinfo.ru - Новый пассажирский терминал открылся в аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Полеты из Терминала В выполняются с 3 мая. До 1 июня в новый терминал переведут 46 оборотных рейсов.



Новый терминал с другими связал подземный пассажирский тоннель. Сообщение между терминала осуществляется посредством курсирующих автоматизированных поездов, которые отправляются каждые четыре минуты.