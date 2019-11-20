20 ноября. Mossovetinfo.ru – В ближайшие годы в Москве будет построено 32 поликлиники, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся детской поликлиники в районе Тропарево-Никулино.
По словам Собянина, новые поликлиники появятся в тех районах Москвы, где их не хватает, первые из них уже почти готовы.
Собянин отметил, что открытия новой поликлиники в Тропарево-Никулино ожидает множество жителей района, так как старая поликлиника уже не справляется с ростом количества детей. Новая поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену. Мэр Москвы поручил в течение полутора месяцев оформить все бумаги, поставить оборудование, набрать штат сотрудников, после чего поликлиника должна начать работу.
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