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Город (Москва и область)     20.11.2019 16:07

В ближайшие годы в Москве построят 32 поликлиники - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  поликлиники  строительство 

20 ноября. Mossovetinfo.ru – В ближайшие годы в Москве будет построено 32 поликлиники, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся детской поликлиники в районе Тропарево-Никулино.

По словам Собянина, новые поликлиники появятся в тех районах Москвы, где их не хватает, первые из них уже почти готовы.

Собянин отметил, что открытия новой поликлиники в Тропарево-Никулино ожидает множество жителей района, так как старая поликлиника уже не справляется с ростом количества детей. Новая поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену. Мэр Москвы поручил в течение полутора месяцев оформить все бумаги, поставить оборудование, набрать штат сотрудников, после чего поликлиника должна начать работу.


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Теги: 
Сергей Собянин  поликлиники  строительство 

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