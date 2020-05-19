19 мая. Mossovetinfo.ru – Из всех пациентов, госпитализированных в Москве с заражением коронавирусной инфекцией, 18 тысяч находятся в тяжелом состоянии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».



В связи с этим, по словам Собянина говорить о победе над коронавирусом было бы безответственно.



На 19 мая в Москве выявлено 149 607случаев заражения коронавирусом. Вылечились 31 496 человек, скончался в результате заболевания 1 651 человек.