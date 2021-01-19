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Город (Москва и область)     19.01.2021 12:16

В декабре 2020 года в Москве зафиксировано рекордное количество сделок по покупке жилья

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Теги:  жилье  рынок жилья  рекорды 

19 января. Mossovetinfo.ru – В декабре 2020 года в Москве было зарегистрировано рекордное за 10 лет количество сделок по купле-продаже жилья, сообщает РИА Новости.

За месяц в Москве было зафиксировано 20 128 сделок, что на 18% больше, чем в ноябре и на 27% больше, чем в декабре 2019 года.

Кроме того, в IV квартале 2020 года был установлен рекорд по купле-продаже жилья на вторичном рынке. За 3 месяца в Москве в этом сегменте было зарегистрировано 55 633 сделки, что на 34% больше, чем в III квартале. Предыдущий рекорд был установлен в IV квартале 2018 года, когда было зарегистрировано 50 734 сделки на вторичном рынке жилья.

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Теги: 
жилье  рынок жилья  рекорды 

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