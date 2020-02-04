4 февраля. Mossovetinfo.ru – В день России 12 июня москвичи смогут зарегистрировать брак в двух московских ЗАГСах, сообщается на портале mos.ru.
По словам исполняющей обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, молодожены все чаще выбирают праздничные даты для регистрации брака. В связи с высоким спросом было принято решение открыть для работы 12 июня Шипиловский и Гагаринский отделы ЗАГС.
Подать заявление на регистрацию брака 12 июня можно до 12 мая. Для этого необходимо обратиться в ЗАГС лично или через портал госуслуг.
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