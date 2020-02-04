4 февраля. Mossovetinfo.ru – В день России 12 июня москвичи смогут зарегистрировать брак в двух московских ЗАГСах, сообщается на портале mos.ru.



По словам исполняющей обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, молодожены все чаще выбирают праздничные даты для регистрации брака. В связи с высоким спросом было принято решение открыть для работы 12 июня Шипиловский и Гагаринский отделы ЗАГС.



Подать заявление на регистрацию брака 12 июня можно до 12 мая. Для этого необходимо обратиться в ЗАГС лично или через портал госуслуг.