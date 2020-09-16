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Город (Москва и область)     16.09.2020 13:32

В Дептрансе рассказали, где чаще всего летом 2020 года происходили ДТП

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Теги:  Московский паркин  ДТП  эвакуаторы  эвакуация автомобилей 

16 сентября. Mossovetinfo.ru - За три летних месяца сотрудники «Московского паркинга» помогли эвакуировать с мест ДТП 343 легковых и 97 грузовых автомобиля, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Чаще всего ДТП происходили на крупных трассах города: на МКАД, Варшавском, Калужском и Ленинградском шоссе, а также на Кутузовском, Волгоградском, Ленинградском проспектах и шоссе Энтузиастов.

Пострадавшие в ДТП автомобили эвакуировались бесплатно.


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Карта места

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Теги: 
Московский паркин  ДТП  эвакуаторы  эвакуация автомобилей 

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