16 сентября. Mossovetinfo.ru - За три летних месяца сотрудники «Московского паркинга» помогли эвакуировать с мест ДТП 343 легковых и 97 грузовых автомобиля, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Чаще всего ДТП происходили на крупных трассах города: на МКАД, Варшавском, Калужском и Ленинградском шоссе, а также на Кутузовском, Волгоградском, Ленинградском проспектах и шоссе Энтузиастов.



Пострадавшие в ДТП автомобили эвакуировались бесплатно.