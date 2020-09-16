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Город (Москва и область)
16.09.2020, 13:32
В Дептрансе рассказали, где чаще всего летом 2020 года происходили ДТП
16 сентября. Mossovetinfo.ru - За три летних месяца сотрудники «Московского паркинга» помогли эвакуировать с мест ДТП 343 легковых и 97 грузовых автомобиля, сообщается в telegram-канале департамент...
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Город (Москва и область)
16.09.2020, 12:02
Больше 1,6 тысячи заявок подано на участие в проекте «Музыка в метро»
16 сентября. Mossovetinfo.ru - На участие в пятом сезоне проекта «Музыка в метро» подано рекордное число заявок - более 1,6 тысячи, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы. ...
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Город (Москва и область)
16.09.2020, 06:14
Подмосковье готово к началу отопительного периода
16 сентября. Mossovetinfo.ru - С 15 сентября начинаются пробные топки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья. Жителей региона просят обратить внимание на работу бата...