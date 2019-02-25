25 февраля. Mossovetinfo.ru – Пассажиропоток на МЦК превысил 2,5 миллиона человек в дни закрытия участка Сокольнической ветки метро, сообщает пресс-служба МЦК.
Сообщается, что с 18 по 22 февраля, когда были закрыты 5 станций Сокольнической линии, рекорд по количеству перевезенных за день пассажиров обновился несколько раз. Последний рекорд составил более 523 тысяч человек.
Также сообщается, что наибольший пассажиропоток в это время был зафиксирован на станциях «Площадь Гагарина» (233,5 тысячи человек за пять дней), «Ботанический сад» (157,3 тысячи человек), «Бульвар Рокоссовского» (156,8 тысячи пассажиров).
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