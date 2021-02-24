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Город (Москва и область)     24.02.2021 07:36

В «Доме на Брестской» возобновили экскурсии по интерактивной карте Москвы

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Теги:  интерактивная карта Москвы  Дом на Брестской  экскурсии 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Экскурсии по залу с интерактивной картой Москвы возобновляются в «Доме на Брестской». Об этом сообщает mos.ru. Интерактивная карта была открыта в 2014 году. Она выполнена в масштабе 1:5000 и охватывает всю территорию Москвы.

Объекты с географической точностью проецируют шесть потолочных проекторов. На карту нанесено более 40 000 объектов. Снизу карту подсвечивают лампы, а сверху наложено 20 тонн стекла – по ней можно ходить.

В настоящее время разработано около 50 сценариев показа карты. Например, программа реновации, транспортная Москва, история градостроительства и необычные ракурсы столицы.

Чтобы попасть на бесплатную экскурсию, нужно записаться по телефону: +7 (499) 250-35-82 или электронной почте: dom6@str.mos.ru. «Дом на Брестской» расположен по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6.

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Карта места

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Теги: 
интерактивная карта Москвы  Дом на Брестской  экскурсии 

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