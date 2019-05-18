В доме в центре Москвы, где располагался знаменитый театр Секретарева, снесут надстроенный этаж

18 мая, Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ходе готовящейся реставрации знаменитого театра «Секретаревка» зданию планируется вернуть исторический вид – снести надстроенный в советское время третий этаж.



«Знаменитая "Секретаревка" готовится к реставрации. Здание 1860 года принадлежало семье чиновников Секретаревых. Больше 30 лет там был частный театр, в котором выступал сам Станиславский. В советское время надстроили 3-й этаж с коммуналками. Планируем вернуть исторический вид», - написал С.Собянин в своем микроблоге @MosSobyanin в Twitter.



Памятник культуры регионального значения расположен в центре Москвы, в Кисловском переулке д. 6, стр. 1, 2. Во втором строении в 1868 г. жил и работал писатель Л.Н.Толстой.



Последний вариант охранных обязательств объекта утвержден Департаментом культурного наследия в минувшем году. Приказ Департамента культурного наследия города Москвы № 803 "Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения "Городская усадьба, XIX в.: - Главный дом, 1860 г. Здесь с 1860 по 1892 год располагался знаменитый в Москве театр П.Ф.Секрегарева ("Секретаревка"), на сцене которого выступал К.С.Алексеев (Станиславский); - Флигель, XIX в. Здесь в 1868 г. жил и работал писатель Л.Н.Толстой", расположенного по адресу: г. Москва, Нижний Кисловский пер., д. 6, стр. 1, 2" - был подписан 19 октября 2018 г.



В 1860 году статский советник Петр Секретарев построил в Нижнем Кисловском переулке дом, в котором устроил зал на 300 мест для своего любительского театра, так называемой «Секретаревки». Театр работал более 30 лет - до 1892 года. В театре начинал свою театральную карьеру, выступал Константин Станиславский.



Сразу после революции на несколько лет советская власть передала здание еврейскому театру-студии «Габима». Станиславский поддержал идею создания театра и назначение своего ученика Евгения Вахтангова - художественным руководителем этого театра. Идею создания еврейского театра в 1917 году поддержал и тогдашний нарком по делам национальностей Иосиф Сталин. В 1926 году «Габима» отправляется в большое европейское турне и на гастроли в США. В США труппа решает не возвращаться в Россию.



В 1987 году Юлиан Семенов проводил работу по созданию в «Секретаревке» «Театра детектива и политики, В письме Министру культуры Союза ССР Василию Георгиевичу Захарову Ю.Семенов отмечал, что создание театра поддерживает общество охраны памятников. «Центральный совет Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры, целиком и полностью поддерживая нашу инициативу возрождения для Москвы театра, берется оказать помощь в реставрации уникального помещения, в любительских спектаклях посетителями и актерами которого в разные годы были М. С. Щепкин, Рощин Инсаров, М. Писарев, И. Музиль, А. Артем, К. Станиславский, Е. Вахтангов, М. Горький», - сообщал Ю.Семенов.