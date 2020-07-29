29 июля. Mossovetinfo.ru – В двух районах Москвы введен карантин из-за обнаружения бешенства у домашних животных, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Сообщается, что случаи бешенства были выявлены 27 июля в районах Нагатинский Затон в ЮАО и в поселении Сосенское в ТиНАО. Карантин в этих районах введен до 28 сентября.
Во время карантина запрещается проводить выставки животных, а также выводить домашних животных за пределы районов. Кроме того, в поселении Сосенское запрещен отлов диких животных, а также выводки и натаски собак.
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