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Город (Москва и область)     29.07.2020 15:40

В двух районах Москвы введен карантин из-за бешенства у домашних животных

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Теги:  домашние животные  животные в городе  карантин  бешенство 

29 июля. Mossovetinfo.ru – В двух районах Москвы введен карантин из-за обнаружения бешенства у домашних животных, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что случаи бешенства были выявлены 27 июля в районах Нагатинский Затон в ЮАО и в поселении Сосенское в ТиНАО. Карантин в этих районах введен до 28 сентября.

Во время карантина запрещается проводить выставки животных, а также выводить домашних животных за пределы районов. Кроме того, в поселении Сосенское запрещен отлов диких животных, а также выводки и натаски собак.


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Теги: 
домашние животные  животные в городе  карантин  бешенство 

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