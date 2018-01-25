25 января. Mossovetinfo.ru – В фонд реновации жилья в Москве передадут около 30 домов, которые построены или достраиваются. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«Сегодня выбрано около 240 стартовых площадок, на которых будут возводиться дома для первой волны переселения. Они будут построены за 1-2 года. Кроме того, часть домов, которые были построены или достраиваются, и находятся в непосредственной близости от кварталов реновации, мы тоже передадим в фонд реновации. Это около 30 домов», - сказал Собянин в эфире ТВЦ.



«Но требуется, чтобы они соответствовали стандартам реновации. Поэтому в настоящее время мы их дорабатываем, улучшаем: благоустройство, отделку домов, отделку квартир. По мере готовности они будут передаваться в фонд», - добавил мэр Москвы.



Он отметил, что программа реновации жилья полностью обеспечена финансированием: «На три года выделено 400 миллиардов рублей. Это более, чем достаточно.



Ранее сообщалось, что первый дом по программе реновации начнут заселять в феврале. Кроме того, стал известен список из 14 домов, которые готовят для заселения в ближайшее время.