26 февраля. Mossovetinfo.ru – Проект федерального закона «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва» внесен в Государственную Думу. Документ внесла в Госдуму группа депутатов от фракций «Единая Россия» и ЛДПР.



В пояснительной записке говорится, что документ «разработан в целях тестового использования в процессе голосования современных технологий, которые позволят создать дополнительные условия и гарантии реализации избирательных прав граждан».



Законопроектом предусматривается проведение в качестве эксперимента дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму в одном или нескольких одномандатных избирательных округах.



Решение примет Московская городская избирательная комиссия (Мосгоризбирком), а электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционной форме. Избиратели сами решат, как им голосовать.



В пояснительной записке отмечается, что электронное голосование будет осуществляться с помощью специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы, без использования бюллетеня на бумажном носителе.



«На всех этапах подготовки и проведения дистанционного электронного голосования законопроектом предусмотрено соблюдение гарантий прав граждан, тайны голосования…», - подчеркивается в пояснительной записке к документу.



Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года.