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Город (Москва и область)     26.02.2019 21:58

В Госдуму внесен проект закона об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

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Теги:  Мосгордума  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  законы  проект закона  голосование  выборы  электронное голосование  Госдума 

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Проект федерального закона «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва» внесен в Государственную Думу. Документ внесла в Госдуму группа депутатов от фракций «Единая Россия» и ЛДПР.

В пояснительной записке говорится, что документ «разработан в целях тестового использования в процессе голосования современных технологий, которые позволят создать дополнительные условия и гарантии реализации избирательных прав граждан».

Законопроектом предусматривается проведение в качестве эксперимента дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму в одном или нескольких одномандатных избирательных округах.

Решение примет Московская городская избирательная комиссия (Мосгоризбирком), а электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционной форме. Избиратели сами решат, как им голосовать.

В пояснительной записке отмечается, что электронное голосование будет осуществляться с помощью специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы, без использования бюллетеня на бумажном носителе.

«На всех этапах подготовки и проведения дистанционного электронного голосования законопроектом предусмотрено соблюдение гарантий прав граждан, тайны голосования…», - подчеркивается в пояснительной записке к документу.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года.


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Теги: 
Мосгордума  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  законы  проект закона  голосование  выборы  электронное голосование  Госдума 

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