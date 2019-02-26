26 февраля. Mossovetinfo.ru – Проект федерального закона «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва» внесен в Государственную Думу. Документ внесла в Госдуму группа депутатов от фракций «Единая Россия» и ЛДПР.
В пояснительной записке говорится, что документ «разработан в целях тестового использования в процессе голосования современных технологий, которые позволят создать дополнительные условия и гарантии реализации избирательных прав граждан».
Законопроектом предусматривается проведение в качестве эксперимента дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму в одном или нескольких одномандатных избирательных округах.
Решение примет Московская городская избирательная комиссия (Мосгоризбирком), а электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционной форме. Избиратели сами решат, как им голосовать.
В пояснительной записке отмечается, что электронное голосование будет осуществляться с помощью специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы, без использования бюллетеня на бумажном носителе.
«На всех этапах подготовки и проведения дистанционного электронного голосования законопроектом предусмотрено соблюдение гарантий прав граждан, тайны голосования…», - подчеркивается в пояснительной записке к документу.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года.
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