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Город (Москва и область)     16.04.2018 08:17

В каких парках Москвы запустят фейерверки 9 мая

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Теги:  парки  9 мая  День Победы  фейерверки 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Праздничные фейерверки в честь Дня Победы запустят в 15 столичных парках.

Парки, где запустят фейерверки 9 Мая

Центральный округ:

— парк «Красная Пресня»;

— Таганский парк;

— сад «Эрмитаж»;

— сад имени Баумана;

— Парк Горького.

Северо-Восточный округ:

— Лианозовский парк;

— Бабушкинский парк.

Восточный округ:

— парк «Сокольники»;

— Измайловский парк;

— Перовский парк;

— Сиреневый сад.

Южный округ:

— парк «Садовники».

Западный округ:

— парк 50-летия Октября.

Юго-Западный округ:

— Воронцовский парк.

Юго-Восточный округ:

— основная территория парка «Кузьминки».


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Карта места

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Теги: 
парки  9 мая  День Победы  фейерверки 

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