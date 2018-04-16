16 апреля. Mossovetinfo.ru – Праздничные фейерверки в честь Дня Победы запустят в 15 столичных парках.



Парки, где запустят фейерверки 9 Мая



Центральный округ:



— парк «Красная Пресня»;



— Таганский парк;



— сад «Эрмитаж»;



— сад имени Баумана;



— Парк Горького.



Северо-Восточный округ:



— Лианозовский парк;



— Бабушкинский парк.



Восточный округ:



— парк «Сокольники»;



— Измайловский парк;



— Перовский парк;



— Сиреневый сад.



Южный округ:



— парк «Садовники».



Западный округ:



— парк 50-летия Октября.



Юго-Западный округ:



— Воронцовский парк.



Юго-Восточный округ:



— основная территория парка «Кузьминки».