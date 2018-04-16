16 апреля. Mossovetinfo.ru – Праздничные фейерверки в честь Дня Победы запустят в 15 столичных парках.
Парки, где запустят фейерверки 9 Мая
Центральный округ:
— парк «Красная Пресня»;
— Таганский парк;
— сад «Эрмитаж»;
— сад имени Баумана;
— Парк Горького.
Северо-Восточный округ:
— Лианозовский парк;
— Бабушкинский парк.
Восточный округ:
— парк «Сокольники»;
— Измайловский парк;
— Перовский парк;
— Сиреневый сад.
Южный округ:
— парк «Садовники».
Западный округ:
— парк 50-летия Октября.
Юго-Западный округ:
— Воронцовский парк.
Юго-Восточный округ:
— основная территория парка «Кузьминки».
09:02 Общество Бюст Бориса Ельцина откроют в Москве 23 апреля
08:55 Происшествия Сбой произошел на южном участке фиолетовой ветки метро
08:17 Город (Москва и область) В каких парках Москвы запустят фейерверки 9 мая
08:14 Город (Москва и область) В Подмосковье в понедельник в 511 местах проведут сжигание порубочных остатков
08:14 Город (Москва и область) Праздничные фейерверки в честь Дня Победы запустят в 15 столичных парках
10:57 В мире Путин выступил с заявлением после удара США и союзников по Сирии
19:46 Власть Голосование на московских выборах будет продлено до 22 часов
18:00 Общество Центры госуслуг «Мои Документы» обновили графики средней загрузки
15:02 В России Дуров прокомментировал решение суда о блокировке Telegram в России
08:34 Город (Москва и область) Ежегодный мотопарад пройдет в Москве 5 мая
18:43 Происшествия Мосгорсуд признал законным приговор Улюкаеву, он вступил в силу
16:37 Город (Москва и область) На Большоц кольцевой линии метро откроют 22 ТПУ
12:33 Власть Закон о блокировке сайтов с порочащей информацией принят Госдумой