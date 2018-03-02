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Город (Москва и область)     02.03.2018 07:41

В каких парках с 7 на 8 марта пройдет акция «Ночь на катке» -

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Теги:  Ночь на катке  Москва  справка  список 

2 марта, Mossovetinfo.ru - С 18:00 7 марта до 01:00 8 марта в 16 городских парках проведут ежегодную акцию «Ночь на катке».

Почти везде праздник завершится концертами и выступлениями музыкантов, которые пройдут прямо на льду, сообщает сайт Мэра Москвы  mos.ru и информирует в каких парках пройдет акция «Ночь на катке»:

— Бабушкинский парк;
— Парк Горького;
— Лианозовский парк;
— Воронцовский парк;
— парк «Сокольники»;
— парк «Фили»;
— Измайловский парк;
— сад имени Баумана;
— парк «Красная Пресня»;
— Перовский парк;
— сад «Эрмитаж»;
— парк Дружбы;
— парк Северного речного вокзала;
— парк «Северное Тушино»;
— парк в музее-заповеднике «Коломенское»;
— Таганский парк.

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Карта места

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Теги: 
Ночь на катке  Москва  справка  список 

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