В каких парках с 7 на 8 марта пройдет акция «Ночь на катке» -

2 марта, Mossovetinfo.ru - С 18:00 7 марта до 01:00 8 марта в 16 городских парках проведут ежегодную акцию «Ночь на катке».



Почти везде праздник завершится концертами и выступлениями музыкантов, которые пройдут прямо на льду, сообщает сайт Мэра Москвы mos.ru и информирует в каких парках пройдет акция «Ночь на катке»:



— Бабушкинский парк;

— Парк Горького;

— Лианозовский парк;

— Воронцовский парк;

— парк «Сокольники»;

— парк «Фили»;

— Измайловский парк;

— сад имени Баумана;

— парк «Красная Пресня»;

— Перовский парк;

— сад «Эрмитаж»;

— парк Дружбы;

— парк Северного речного вокзала;

— парк «Северное Тушино»;

— парк в музее-заповеднике «Коломенское»;

— Таганский парк.