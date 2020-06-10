10 июня. Mossovetinfo.ru – «Вагоны тишины» теперь есть в каждом, из 51 поездов «Ласточка», курсирующих на МЦК, сообщается на официальном сайте московского метрополитена.



Вагоны отмечены специальным стикером, внутри вагонов есть информация с рекомендацией нахождения в нем. Совершая поездку в «вагоне тишины» пассажир обязуется не разговаривать по телефону, не слушать громко музыку, не разговаривать.



Поездка в «вагоне тишины» позволяет отдохнуть от городской суеты, или сосредоточиться перед важной встречей.



Первые «вагоны тишины» появились на МЦК в апреле 2020 года. МЦК стало первым в России, где реализовали данную инициативу.