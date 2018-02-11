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Город (Москва и область)     11.02.2018 10:40

В Коломне пройдет разрешенный митинг против чрезмерного ввоза мусора на полигон «Воловичи»

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Теги:  Московская область  Коломна  мусор  полигон  Воловичи  Москва и область 

11 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В Коломне в воскресенье 11 февраля пройдет разрешенный митинг против чрезмерного ввоза мусора на полигон «Воловичи». Протестующие потребуют от властей решить ситуацию с экологической обстановкой в городе, которую они называют «катастрофической».

«Приходите, чтобы выразить своё отношение к экологической катастрофе, которая угрожает здоровью и жизни тысячам жителей г.о. Коломна, узнать информацию про состояние свалки на данный момент, перспективах строительства МСЗ на границе Коломенского района, МПС в Голутвине, услышать рассказы людей, которые уже сейчас, сегодня живут в зоне поражения полигона ТБО "Воловичи", а также о реальных путях выхода из мусорного коллапса: раздельном сборе и рециклинге отходов!», - сообщают организаторы митинга.

Жители Коломны и близлежащих деревень жалуются на вонь с апреля 2017 года. Находящегося в 5 километрах от Коломны полигон ТБО «Воловичи» с 2017-го года стал работать с массой нарушений. Это связано с закрытием в Московской области в последнее время около 30 полигонов ТБО и направлением потока мусора на оставшиеся полигоны, в том числе - на полигон ТБО Воловичи.

Как утверждают организаторы митинга, из-за проблем с полигоном, в Семеновском пруду погибла вся рыба, а жители близлежащих районов стали задыхаться от ужасного запаха.

Министерством Экологии Московской области (АКТ проверки Министерством Экологии МО от 13.10.2017), были выявлены многочисленные серьезные нарушения в работе полигона ТБО «Воловичи», сообщают организаторы в своей группе «Нет Свалки Коломна».

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Карта места

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Теги: 
Московская область  Коломна  мусор  полигон  Воловичи  Москва и область 

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