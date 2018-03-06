В Котловке началось строительство 14-этажного дома по программе реновации

6 марта. Mossovetinfo.ru - В Котловке началось строительство 14-этажного дома по программе реновации. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в Мосгосстройнадзоре.



В Комитет поступило извещение о начале строительно-монтажных работ по адресу: ул. Нагорная, вл. 13, корп. 2, 3.



14-этажный двухсекционный жилой дом общей площадью 8,6 тысячи квадратных метров рассчитан на 104 квартиры. Первые этажи будут нежилые. На прилегающей территории проведут благоустройство и озеленение.