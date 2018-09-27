27 сентября. Mossovetinfo.ru – В Лефортовском тоннеле начались работы по восстановлению огнезащитного покрытия, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
Работы пройдут в три этапа на всем протяжении трехкилометрового тоннеля.
На первом этапе будет проведена пескоструйная очистка стен тоннеля. Затем, с помощью специальной торкрет-установки бетонные поверхности стен будут восстановлены. Данная установка способна наносить бетонную смесь и жаростойкую смесь с высокой скоростью, что обеспечивает высокую трамбовку и повышает прочность наносимого бетона. На третьем этапе на стены тоннеля будет нанесен огнезащитный материал. Для его нанесения также будет использована специальная торкрет-установка.
14:29 Общество Октябрь в Москве закончится солнечной погодой
14:07 Происшествия Продюсер обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних в Москве
13:53 Город (Москва и область) В Лефортовском тоннеле начали восстанавливать огнезащитное покрытие
13:14 В России Госдума приняла закон о пенсионной реформе
12:42 Город (Москва и область) До конца года в Москве снесут 18 домов по программе реновации
18:31 Город (Москва и область) Собянин призвал депутатов Мосгордумы принять активное участие в развитии программы «Мой район»
10:01 Город (Москва и область) В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками
09:07 Город (Москва и область) Представителем мэра Москвы в Мосгордуме стала Наталья Сергунина
08:55 Город (Москва и область) В Москве реорганизованы два департамента
12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет
14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы
13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития