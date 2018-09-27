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Город (Москва и область)     27.09.2018 13:53

В Лефортовском тоннеле начали восстанавливать огнезащитное покрытие

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Теги:  Лефортовский тоннель  ремонт 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – В Лефортовском тоннеле начались работы по восстановлению огнезащитного покрытия, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Работы пройдут в три этапа на всем протяжении трехкилометрового тоннеля.

На первом этапе будет проведена пескоструйная очистка стен тоннеля. Затем, с помощью специальной торкрет-установки бетонные поверхности стен будут восстановлены. Данная установка способна наносить бетонную смесь и жаростойкую смесь с высокой скоростью, что обеспечивает высокую трамбовку и повышает прочность наносимого бетона. На третьем этапе на стены тоннеля будет нанесен огнезащитный материал. Для его нанесения также будет использована специальная торкрет-установка.


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Теги: 
Лефортовский тоннель  ремонт 

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