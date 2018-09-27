27 сентября. Mossovetinfo.ru – В Лефортовском тоннеле начались работы по восстановлению огнезащитного покрытия, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.



Работы пройдут в три этапа на всем протяжении трехкилометрового тоннеля.



На первом этапе будет проведена пескоструйная очистка стен тоннеля. Затем, с помощью специальной торкрет-установки бетонные поверхности стен будут восстановлены. Данная установка способна наносить бетонную смесь и жаростойкую смесь с высокой скоростью, что обеспечивает высокую трамбовку и повышает прочность наносимого бетона. На третьем этапе на стены тоннеля будет нанесен огнезащитный материал. Для его нанесения также будет использована специальная торкрет-установка.