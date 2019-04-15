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Город (Москва и область)     15.04.2019 11:25

В «Лужниках» построят пять новых кафе

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Теги:  Лужники  строительство  общепит 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – Пять новых кафе будет построено на территории спорткомплекса «Лужники», сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Новые кафе будут построены на набережной, на Престижной аллее, возле плавательного бассейна и возле станции канатной дороги. Архитектурный облик новых кафе будет отсылкой к историческому внешнему виду ансамбля «Лужников». Построят кафе за счет средств городского бюджета.

Три кафе будут иметь один этаж, каждое из них будет рассчитано на 45 посетителей. Они должны быть построены к августу текущего года. Два двухэтажных кафе, на 150 человек каждое, планируется построить к марту 2020 года.


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Теги: 
Лужники  строительство  общепит 

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