15 апреля. Mossovetinfo.ru – Пять новых кафе будет построено на территории спорткомплекса «Лужники», сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.



Новые кафе будут построены на набережной, на Престижной аллее, возле плавательного бассейна и возле станции канатной дороги. Архитектурный облик новых кафе будет отсылкой к историческому внешнему виду ансамбля «Лужников». Построят кафе за счет средств городского бюджета.



Три кафе будут иметь один этаж, каждое из них будет рассчитано на 45 посетителей. Они должны быть построены к августу текущего года. Два двухэтажных кафе, на 150 человек каждое, планируется построить к марту 2020 года.