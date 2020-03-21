21 марта. Mossovetinfo.ru – В московском метро в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией дистанционно измеряют температуру.
Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, в пятницу, 20 марта, на входе в метро выявлено 134 человека с высокой температурой.
По последним официальным данным, в России коронавирусом заразились 253 человека, из них 131 заболевший – в Москве.
09:14 Город (Москва и область) В метро 20 марта выявили 134 человека с высокой температурой
17:18 Город (Москва и область) В Москве зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом
17:07 Происшествия Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253
16:02 В России В России испытывают сразу шесть вакцин от коронавируса - Мишустин
15:10 В России Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса в России
07:40 В России В России начались испытания вакцины против коронавируса
21:26 Власть Путин: голосование по конституции состоится, только если ситуация позволит проводить подобные мероприятия
17:13 Город (Москва и область) В Москве временно запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек
17:01 Происшествия В Москве зафиксировано еще 20 случаев заражения коронавирусом
16:18 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63