21 марта. Mossovetinfo.ru – В московском метро в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией дистанционно измеряют температуру.



Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, в пятницу, 20 марта, на входе в метро выявлено 134 человека с высокой температурой.



По последним официальным данным, в России коронавирусом заразились 253 человека, из них 131 заболевший – в Москве.