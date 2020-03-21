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Город (Москва и область)     21.03.2020 09:14

В метро 20 марта выявили 134 человека с высокой температурой

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Теги:  коронавирус 

21 марта. Mossovetinfo.ru – В московском метро в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией дистанционно измеряют температуру.

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, в пятницу, 20 марта, на входе в метро выявлено 134 человека с высокой температурой.

По последним официальным данным, в России коронавирусом заразились 253 человека, из них 131 заболевший – в Москве.


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Теги: 
коронавирус 

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