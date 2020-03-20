20 марта. Mossovetinfo.ru – Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
За сутки выявлено 54 новых случая заражения в 9 регионах страны. Отмечается, что летальных исходов в результате заражения коронавирусом в России не зафиксировано.
Ранее Роспотребнадзор издал постановление, согласно которому, все граждане, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны сообщить о своем возвращении на «горячие линии», а также провести 14 дней на карантине.
Также Роспоребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против коронавируса.
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