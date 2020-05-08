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Город (Москва и область)     08.05.2020 17:54

В метро будут бесплатно раздавать маски и перчатки пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям

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Теги:  медицинские маски  перчатки  метро 

8 мая. Mossovetinfo.ru – В московском метро будут бесплатно раздавать маски и перчатки пенсионерам, маломобильным гражданам, а также многодетным семьям с детьми, сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, маски и перчатки данным категориям граждан будут раздавать по поручения мэра Москвы Сергея Собянина.

С 12 мая в Москве начнет действовать режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах. Использование масок и перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.


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Карта места

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Теги: 
медицинские маски  перчатки  метро 

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