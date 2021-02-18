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Город (Москва и область)     18.02.2021 13:40

В метро появилась возможность оформить карту «Тройка» со своей фотографией

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Теги:  тарнспортные карты  Тройка  дизайн 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – В Московском метро появилась возможность оформить персонализированную карту «Тройка», сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

На персонализированную карту можно нанести свою фотографию, а также фамилию, имя и отчество. Кроме того, владелец персонализированной карты «Тройка» может самостоятельно выбрать дизайн карты.

Персонализированную карту можно получить при покупке проездного на год, по программе лояльности «Город» после приобретения проездного на 90 дней, а также заказать онлайн в приложении «Метро Москвы» или на сайте shop.mosmetro.ru.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля картой «Тройка» можно оплатить проезд в Подмосковье.

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Карта места

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Теги: 
тарнспортные карты  Тройка  дизайн 

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