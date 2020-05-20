20 мая. Mossovetinfo.ru – Утром в среду, 20 мая, 100% пассажиров московского метро используют маски, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.



Кроме того, 93% пассажиров используют перчатки.



В Москве с 12 мая вступил в силу режим обязательного использования масок и перчаток в общественных местах и при поездках на общественном транспорте.



Носить маски и перчатки граждане обязаны при посещении магазинов, торговых центов, а также при поездках на общественном транспорте, в том числе на такси.