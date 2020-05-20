Другие материалы
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Город (Москва и область)
20.05.2020, 10:33
В Подмосковье за сутки выявлено 903 случая заражения коронавирусом
20 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки подтверждено 903 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает областной оперативный штаб. Всего в Подмосковье выявлен 30 091 случа...
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Город (Москва и область)
20.05.2020, 10:01
В Москве резко упало число выявленных случаев коронавируса за сутки
20 мая. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 2 699 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венед...
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Город (Москва и область)
20.05.2020, 09:33
В метро утром 20 мая 100% пассажиров используют маски - Дептранс
20 мая. Mossovetinfo.ru – Утром в среду, 20 мая, 100% пассажиров московского метро используют маски, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы. Кроме того, 93% пассажиров использую...