11 ноября. Mossovetinfo.ru – В Московских системах отопления повысили температуру из-за резкого похолодания, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



По словам Бирюкова, задание на повышение температуры в теплосетях выдаются заранее, на основании краткосрочного прогноза погоды.



По нормативам, если среднесуточная температура воздуха опускается до +4 градусов, температура теплоносителя в магистральных сетях поднимается до +75..+77 градусов. При +3 - до +77.. +79 градусов.



Так как в настоящее время среднесуточная температура воздуха в Москве близка к нулевой отметке, температура теплоносителя поднята до +82..+84 градусов.