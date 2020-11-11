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Город (Москва и область)     11.11.2020 11:08

В московских теплосетях повысили температуру в связи с похолоданием

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Теги:  отопление  похолодание 

11 ноября. Mossovetinfo.ru – В Московских системах отопления повысили температуру из-за резкого похолодания, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, задание на повышение температуры в теплосетях выдаются заранее, на основании краткосрочного прогноза погоды.

По нормативам, если среднесуточная температура воздуха опускается до +4 градусов, температура теплоносителя в магистральных сетях поднимается до +75..+77 градусов. При +3 - до +77.. +79 градусов.

Так как в настоящее время среднесуточная температура воздуха в Москве близка к нулевой отметке, температура теплоносителя поднята до +82..+84 градусов.


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Карта места

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Теги: 
отопление  похолодание 

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