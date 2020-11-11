11 ноября. Mossovetinfo.ru – В Московских системах отопления повысили температуру из-за резкого похолодания, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
По словам Бирюкова, задание на повышение температуры в теплосетях выдаются заранее, на основании краткосрочного прогноза погоды.
По нормативам, если среднесуточная температура воздуха опускается до +4 градусов, температура теплоносителя в магистральных сетях поднимается до +75..+77 градусов. При +3 - до +77.. +79 градусов.
Так как в настоящее время среднесуточная температура воздуха в Москве близка к нулевой отметке, температура теплоносителя поднята до +82..+84 градусов.
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